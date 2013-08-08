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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 06:43 BJT

纽约汇市：美元连跌第五日，澳元走强

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3379    1.3336     +0.32     +1.40    1.3194
 美元/日圆                      96.72     96.32     +0.42    +11.51     86.74
 欧元/日圆                     129.38    128.44     +0.73    +13.04    114.45
 美元/瑞郎                     0.9197    0.9216     -0.21     +0.46    0.9155
 英镑/美元                     1.5537    1.5487     +0.32     -4.39    1.6251
 美元/加元                     1.0324    1.0422     -0.94     +4.06    0.9921
 澳元/美元                     0.9102    0.8998     +1.16    -12.42    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2310    1.2288     +0.18     +1.95    1.2075
 欧元/英镑                     0.8609    0.8604     +0.06     +6.10    0.8114
 新西兰元/美                   0.8005    0.7968     +0.46     -3.36    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.8979    5.9171     -0.32     +6.02    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.9078    7.8730     +0.44     +7.73    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4859    6.5092     -0.36     -0.20    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6841    8.6800     +0.05     +1.24    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 
    (完)
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