纽约汇市：美元连跌第五日，澳元走强

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3379 1.3336 +0.32 +1.40 1.3194 美元/日圆 96.72 96.32 +0.42 +11.51 86.74 欧元/日圆 129.38 128.44 +0.73 +13.04 114.45 美元/瑞郎 0.9197 0.9216 -0.21 +0.46 0.9155 英镑/美元 1.5537 1.5487 +0.32 -4.39 1.6251 美元/加元 1.0324 1.0422 -0.94 +4.06 0.9921 澳元/美元 0.9102 0.8998 +1.16 -12.42 1.0393 欧元/瑞郎 1.2310 1.2288 +0.18 +1.95 1.2075 欧元/英镑 0.8609 0.8604 +0.06 +6.10 0.8114 新西兰元/美 0.8005 0.7968 +0.46 -3.36 0.8283 元 美元/挪威克 5.8979 5.9171 -0.32 +6.02 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.9078 7.8730 +0.44 +7.73 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4859 6.5092 -0.36 -0.20 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6841 8.6800 +0.05 +1.24 8.5777 朗 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。