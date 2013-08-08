美国债市：公债价格上涨，市场顺利消化新债供应

* 160亿美元的30年期公债标售吸引稳健需求

* 美国最近一周初请失业金人数从上周触及的五年半低位小幅上升

* 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称美国经济已经复苏

路透纽约8月8日 - 美国公债价格周四攀升，进入新交投区间的市场吸引买家入市。

自5月以来，公债价格大跌，收益率飙升。低价及高收益率的吸引力在本周公债标售中得到明显体现。

美国财政部周二标售出320亿美元三年期公债，周三标售了240亿美元10年期公债，周四标售了160亿美元30年期公债，这三笔标债组成了财政部8月的再融资。

“债市得到支撑，”SunTrust私人财富管理公司的固定收益策略师Andrew Richman说。

市场“在早盘大部份时间里都有大量买盘，随着再融资发债中的最后一笔开始进行，买盘最终在午盘初段才告减少，”Cantor Fitzgerald的策略师Justin Lederer说。

他说，长债在今天上半日表现较好，但在30年公债标售开始前“最终失去部份动能”。

Lederer表示，在夏季清淡交投中，市场近期可能“大致保持区间波动”。

市场将依然聚焦美国经济数据及美联储“缩减购债”的时间和程度。

在公开市场上，指标10年期美国公债 价格升17/32，报99-7/32，收益率报2.59%。

根据路透数据，稍早10年期公债收益率触及7月31日以来最低位2.573%。

30年期公债 价格升7/32，收益率从周三收盘位3.69%下降至3.68%。

交易商表示，对美联储可能最早在9月缩减购债的预期限制了债市涨势。

近期数据及美联储官员的讲话都支撑对美联储势将开始缩减购债的看法。

“美联储倾向减少购债，因为经济正在好转，”SunTrust的Richman说。

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四向一份德国报纸表示，美国经济已经复苏。

美国最近一周初请失业金人数为33.3万人，从之前一周触及的五年半低位小幅上升，而最近一周初请失业金人数四周均值创下2007年11月17日止当周以来最低。

部份分析师认为，这样的初请失业金人数水平巩固了对美国就业在温和增长的看法，这可能足以促使美联储缩减每月的购债规模。

与此同时，美联储当天买入32.2亿美元2020年8月至2022年11月到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 0.310

五年期公债 100-02/32 (+02/32) 1.360

10年期公债 99-07/32 (+17/32) 2.590

30年期公债 85-19/32 (+07/32) 3.674

(完)

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