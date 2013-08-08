美国股市: 终止三日跌势反弹，受微软涨势拉动

* 摩根大通股价下跌，因该行面临MBS销售调查

* 最近一周美国初请失业金人数升幅小于预期

* 达拉斯联储总裁费希尔重申美联储在购债计划上的立场

* 道指升0.2%，标普500指数和Nasdaq指数均上涨0.4%

路透纽约8月8日 - 美国股市周四上涨，结束之前三日连跌之势，因微软上涨提振科技股。

三大主要股指扳回早前跌幅，因微软 攀升。微软放量收升2.6%，报32.89美元。标普信息技术(IT)类股指数 上扬0.4%。

电动汽车生产商Tesla Motors Inc 跳涨14.3%，报153.48美元，上日Tesla公布意外实现季度获利。今年迄今，Tesla股价已上涨近350%。

“现在肯定有一些涨了很多的股票。微软也上涨一些，”OakBrook Investments LLC副投资长Peter Jankovskis说。

“那可能是有人认为一些股票可以趁低吸纳。过去几天有许多关于美联储缩减购债说法。所以有人决定在这个时候返场买入，我感到有些意外。”

本周大部份时间股市均走低，股指从上周创下的纪录高位回落，因市场担忧随着美国经济复苏，联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减刺激计划。股市涨势与美联储的刺激计划息息相关，许多投资人担心在没有美联储支撑举措的情况下，美国经济增长将可能停顿。

达拉斯联储总裁费希尔周四重申，只要经济数据继续改善，央行将可能从下个月开始缩减购债规模。

道琼工业指数 收高27.65点，或0.18%，至15,498.32点；标准普尔500指数 收升6.57点，或0.39%，至1,697.48点。Nasdaq综合股价指数 上涨15.12点，或0.41%，至3,669.12点。

市场成交依旧清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为58.1亿股，低于日均水平63.5亿股。本周没有一个交易日的成交量超过60亿股。

Groupon Inc 股价飙升21.6%，报10.60美元。Groupon周三公布的营收高于预期，且任命公司联合创始人担任执行长。

美国按资产计最大的银行--摩根大通 是表现最差的道指成份股之一。该行下挫0.9%，报54.83美元。摩根大通面临美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)销售对之进行的刑事调查。

已公布的数据显示，美国最近一周初请失业金人数为33.3万人，略好于预期，初请失业金人数四周均值下降至33.55万人，为2007年11月17日止当周以来最低。

在线旅游经纪公司Orbitz Worldwide Inc 公布优于预期的季度业绩，给出的全年营收预估亦高于分析师预期。Orbitz股价暴涨36.7%，报12.62美元。

在盘后交易中，在线旅游经纪公司Priceline.com 股价上扬5.1%，报981.46美元，此前公司称季度获利上升，因酒店及汽车租赁预订业务增长。Priceline.com在常规交易时段收升0.7%，报933.75美元。

据汤森路透的数据，在已公布业绩的442家标普500指数成份股企业中，67%的获利优于分析师预期，与过去四个季度的均值一致。就营收而言，53.6%的企业营收高于预期，高于过去四季的均值48%，但低于2002年迄今的均值61%。

纽约证交所上涨与下跌股票的数量比为2:1，Nasdaq市场为3:2。(完)