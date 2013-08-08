版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           76.34     +2.74     +3.72   2727283
 搜狐                           61.45     +1.51     +2.52    846190
 网易                           60.59     -0.34     -0.56    523170
 百度                          135.74     +0.41     +0.30   2275489
 亚信科技                       11.57     +0.05     +0.43    166677
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.22     +0.05     +0.31   2040381
 联电                            2.07     +0.02     +0.98    353667
 日月光                          4.10     +0.07     +1.74    243169
 硅品精密                        5.49     +0.10     +1.86    574457
 和信超媒体                      1.05     -0.01     -0.94     22216
 友达                            3.56     -0.02     -0.56     77999
 中华电信                       31.57     +0.03     +0.10     73092
 台湾国际航电                   39.01     +0.07     +0.18    494596
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.82     +0.84     +1.59    132299
 中国联通                       15.36     +0.97     +6.74    348436
 中国电信                       51.06     +1.01     +2.02     31098
 中芯国际                        4.06     +0.09     +2.27    118252
 电讯盈科                        4.76     +0.15     +3.25      3363
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐