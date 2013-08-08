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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 07:23 BJT

更正-《日本重要政经日程》--8月9日

(更正：因译文有误，消费者信心指数应为"7月"非"6月")

8月9日(周五)

0130 - 30年期政府公债标售

0500 - 7月消费者信心指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 白云)
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