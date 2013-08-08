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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 07:14 BJT

****澳新经济指标预测--8月9日-8月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    8月5日当周
           
  8月9日(五)
  无重要经济数据或事件公布。 
    
 8月11日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰食品价格指数(较前月)                      7月            --        2.1%
 
    8月12日当周
    
  8月12日(一)
  无重要经济数据或事件公布。

 8月13日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值          前值
 0130      澳洲NAB企业现况指数                             7月            --         负8.0
           澳洲NAB企业信心指数                                            --             0
 2245      新西兰零售销售(较前季)                       第二季        +1.25%        +0.50%
                   (较上年同期)                                        +3.7%         +3.2%
        
 8月14日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0030      澳洲消费者信心指数                               8月           --          -0.1%
 0130      澳洲薪资价格指数(较前季)                      第二季           --          +0.7%
                         (较上年同期)                                     --          +3.2%
 
    8月15日(四)
  无重要经济数据或事件公布。
    
    8月16日(五)
  无重要经济数据或事件公布。
     (完)
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