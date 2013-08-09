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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 13:14 BJT

日本数据：7月消费者信心下降至43.6，暗示民众对经济较为审慎

路透东京8月9日 - 日本内阁府周五公布的调查显示，日本7月消费者信心连续两个月下滑，暗示由于薪资改善缓慢，民众对经济态度趋于审慎。

日本7月一般家庭消费者信心指数为43.6，低于6月的44.3。调查内容包括对收入和工作的看法等。

指数低于50，代表消费者信心悲观。

内阁府调降其评估，称消费者信心的改善速度在放缓。上月内阁府称消费者信心在改善。

参看相关细节，可点选日本内阁府网站：(here)。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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