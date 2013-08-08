更新版-美国经济：美联储官员对缩减购债规模看法一致--费希尔

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
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路透8月8日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示，如果经济数据继续改善，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有可能在下月开始缩减庞大的购债规模。
费希尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的采访中，重申了其希望美联储开始削减购债规模的个人倾向。
本周芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特和克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托均暗示，他们对美联储开始在9月削减购债规模持开放态度。
费希尔在CNBC采访中称：“就好像你听到一首不同声部的合唱，大家其实唱的都是同一首歌。”
“你得到的信息其实是一样的，如果经济一如美联储决策者预期般发展，那么我认为美联储将会缩减购债。我们还是要看看经济数据，以及当前到9月我们下次开会之间能有进一步体会。”
(编译 孙茉莉; 审校)
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。