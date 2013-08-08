全球航运：波罗的海乾散货运价指数收低，因巴拿马和海岬型船运费走跌

路透8月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第五个交易日下滑，因巴拿马型和海岬型船舶运费走跌。

波罗的海乾散货运价指数 下跌12点，或1.17%，至1,012点，为6月19日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌24点或1.3%，至1,829点。日均获利减少311美元至10,817美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌15点或1.54%，至962点。日均获利减少116美元至7,655美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“随着全球假日季的开始，业务进入夏季淡季。这在Drummond劳资纠纷的基础上，导致市场失去动能，”船舶经纪商Fearnleys在周三公布的周报称，它尤其指的是海岬型船舶市场。

据主要工会和公司称，美国煤矿商Drummond 和哥伦比亚举行罢工的工人周二未能达成协议结束持续了14天的罢工，这场罢工导致哥伦比亚约三分之一的煤矿生产停滞。(完)