欧洲经济指标预测--8月9日-8月16日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月5日当周 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字726 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.1% -0.4% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差8.9 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差38.95 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 6月 逆差38 逆差40.9 英国对全球贸易收支(亿英镑) 逆差85 逆差84.9 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 持平 CPI(较上年同期) +1.1% +1.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8% HICP(较上年同期) +1.2% +1.2% 8月12日当周 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国经常账收支(亿欧元) 6月 -- 赤字41 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.8% 2301 英国RICS房价差值 8月 -- 正21 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.5% +0.5% 德国CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4% 德国HICP(较上年同期) +1.9% +1.9% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- +2.9% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- +3.3% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.20% 英国PPI产出物价(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.7% -0.3% (较上年同期) +0.3% -1.3% 0900 德国ZEW经济景气指数 8月 40.5 36.3 德国ZEW现况指数 11.5 10.6 8月13-16日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +0.5% +0.7% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.1% -0.20% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第二季初值 +0.6% +0.1% (较上年同期)(未经季节调整) +0.2% -1.4% 0645 法国HICP(较前月) 7月终值 -0.5% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0645 法国非农业就业 第二季 -- -0.10% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.2% 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变- 8月 -- 0-9-0 降息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 -- 减少2.12 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 6月 -- 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期 截至6月的三个 -- +1.7% ) 月 (不包括奖金)(较上年同期) -- +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.1% -0.2% (较上年同期) -0.9% -1.1% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 4.8 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.2% 8月16日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 盈余190 盈余196 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余95 0800 欧元区净投资(亿欧元) 6月 -- 净流入301 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差152 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 7月终值 -0.5% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% (完)