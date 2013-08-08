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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--8月9日****

路透8月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
 8月9日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本消费者信心指数                               7月              --           44.3
 0645     法国预算收支(亿欧元)                             6月              --        赤字726
                                                                                
 0645     法国工业生产(较前月)                             6月           +0.1%          -0.4%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     6月              --        顺差8.9
                 全球贸易收支(亿欧元)                                       --      顺差38.95
 0830     英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                 6月          逆差38       逆差40.9
          英国对全球贸易收支(亿英镑)                                    逆差85       逆差84.9
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                7月            持平           持平
                                                                                
                            (较上年同期)                                 +1.1%          +1.1%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             -1.8%          -1.8%
                              (较上年同期)                               +1.2%          +1.2%
 1215     加拿大房屋开工年率(万户)                         7月           19.35          19.96
 1230     加拿大就业岗位(万个)                             7月           增加1       减少0.04
          加拿大失业率                                                    7.1%           7.1%
          加拿大全职就业人数(万人)                                          --       减少3.24
          加拿大兼职就业人数(万人)                                          --       增加3.22
          加拿大就业参与率                                               66.7%         66.70%
 1400     美国趸售(批发)库存                               6月           +0.4%          -0.5%
          美国趸售销售                                                   +0.7%          +1.6%
 1430     美国ECRI一周领先指标                      8月2日当周              --          131.8
        
    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
 8月7日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段            现值         预估值
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                     7月             +2%             --
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周       买超6,899             --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                     卖超422             --
 2350     日本未经季节调整经常账收支(较上年同期            6月          -20.3%          -6.9%
          )                                                                     
             未经季节调整经常账收支(亿日圆)                          盈余3,363      盈余3,930
 8月8日(四)
 0130     澳洲就业人口变化(万人)                           7月        减少1.02        增加0.5
             全职就业人口变化(万人)                                   减少0.67             --
             就业参与率                                                  65.1%          65.2%
             失业率                                                       5.7%           5.8%
 --       日本央行政策决议                                  --        维持不变             --
 --       韩国央行利率决议                                 8月        维持不变             --
 0500     日本服务业景气判断指数                           7月            52.3             --
 0545     瑞士未经季节调整失业率                           7月            3.0%           2.9%
                                                                                
               经季节调整失业率                                           3.2%           3.2%
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                       6月           +0.6%          +1.0%
             经季节调整进口(较前月)                                      -0.8%          +0.5%
          经季节调整贸易收支(亿欧元)                                   顺差157        顺差149
 --       美国ICSC连锁店销售                               7月           +4.4%             --
 1230     加拿大新屋价格                                   6月           +0.2%          +0.1%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              8月3日当周            33.3           33.6
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                               33.55             --
          美国续请失业金人数(万人)                 7月27日当周           301.8          295.0
 2245     新西兰电子卡零售销售(较前月)                     7月           +0.4%          +0.2%
          新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                               +7.7%          +7.2%
    (完)
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