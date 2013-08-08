主要国家经济指标预测--8月9日****

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透8月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 44.3 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字726 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.1% -0.4% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差8.9 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差38.95 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 6月 逆差38 逆差40.9 英国对全球贸易收支(亿英镑) 逆差85 逆差84.9 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 持平 (较上年同期) +1.1% +1.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8% (较上年同期) +1.2% +1.2% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.35 19.96 1230 加拿大就业岗位(万个) 7月 增加1 减少0.04 加拿大失业率 7.1% 7.1% 加拿大全职就业人数(万人) -- 减少3.24 加拿大兼职就业人数(万人) -- 增加3.22 加拿大就业参与率 66.7% 66.70% 1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.4% -0.5% 美国趸售销售 +0.7% +1.6% 1430 美国ECRI一周领先指标 8月2日当周 -- 131.8 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 +2% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超6,899 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超422 -- 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 6月 -20.3% -6.9% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 盈余3,363 盈余3,930 8月8日(四) 0130 澳洲就业人口变化(万人) 7月 减少1.02 增加0.5 全职就业人口变化(万人) 减少0.67 -- 就业参与率 65.1% 65.2% 失业率 5.7% 5.8% -- 日本央行政策决议 -- 维持不变 -- -- 韩国央行利率决议 8月 维持不变 -- 0500 日本服务业景气判断指数 7月 52.3 -- 0545 瑞士未经季节调整失业率 7月 3.0% 2.9% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 6月 +0.6% +1.0% 经季节调整进口(较前月) -0.8% +0.5% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差157 顺差149 -- 美国ICSC连锁店销售 7月 +4.4% -- 1230 加拿大新屋价格 6月 +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月3日当周 33.3 33.6 美国初请失业金人数四周均值(万人) 33.55 -- 美国续请失业金人数(万人) 7月27日当周 301.8 295.0 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.2% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +7.7% +7.2% (完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。