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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 07:30 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超150万股

路透东京8月9日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单          12.0
 卖单          10.5
 -----------------
 净买单         1.5
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