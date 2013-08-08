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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 07:35 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月9日

* 头版头条:

--针对并购重组，证监会近期启动系列调研,调研的初步结论显示，目前，并购重组仍面临八大障碍。针对资本市场如何支持并购重组，证监会正在酝酿相关举措，已初步形成方案，例如正酝酿定向可转债等并购支付工具。

* 其他:

--上交所理事长桂敏杰表示，上交所的发展方向之一是积极推进国际化，加强和境外交易所、境外市场的合作，推动跨境ETF产品开发，积极探索产品互挂、交叉上市，加强与境外交易所的数据和行情交换。

--中证视点：存款保险制度推出步伐有望加快，年内可望成行。

--上市房企扎堆公布再融资方案“闯关”。北京城建 拟以9.38元人民币/股的价格非公开发行不超过4.16亿股，募集资金不超过39亿元，拟投入北京世华龙樾等土地一级开发项目以及补充流动资金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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