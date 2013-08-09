互联网产业：支付宝下周推信用支付，合作方为上海农商行--报载

路透上海8月9日 - 上海证券报周五报导，在延迟了近四个月之后，阿里巴巴集团 旗下的阿里金融将于下周推出针对支付宝个人用户的信用支付产品，用户使用支付宝付款不用再捆绑信用卡或储蓄卡，能够直接透支消费，该产品的资金提供方为上海农商银行。

阿里金融有关人士表示，此次推出的信用支付产品将不仅仅包括此前宣布的湖南、浙江等客户群体，还包括上海等其他城市，预计在经过上述地区的试点之后，再进行全国性的推广。

阿里金融未来将根据用户交易数据进行授信，信用额度可用于在淘宝等购物支付，最长38天免息。信用支付手续费由商户或客户自行承担，费用在0.8%-1%之间，信用授信额度上限为5,000元人民币。

报导称，在合作中，阿里巴巴集团和银行共同承担风险。为此，阿里金融去年在重庆成立了一家担保公司--商诚担保公司。在银行为个人消费者提供信用额度之时，该担保公司将承担担保责任。 阿里金融事业群总裁胡晓明此前曾表示，经统计，今年阿里巴巴的个人消费者客户的信贷需求不超过10亿元，预计信用支付今年的发放总额在4至5个亿元之间。

此前，阿里金融曾推出针对淘宝和天猫卖家的小额信贷，由阿里金融旗下两家小贷公司负责发放贷款。截止到二季度末，阿里金融自营小微信贷业务开展三年来，已经累计为超过32万家电商平台上的小微企业、个人创业者提供纯信用贷款的融资服务，累计投放贷款超过1,000亿元，户均贷款4万元。