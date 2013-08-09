美国与加拿大经济指标预测--8月9日-8月16日****

路透8月9日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 8月5日当周 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.35 19.96 1230 加拿大就业岗位(万个) 7月 增加1 减少0.04 加拿大失业率 7.1% 7.1% 加拿大全职就业人数(万人) -- 减少3.24 加拿大兼职就业人数(万人) -- 增加3.22 加拿大就业参与率 66.7% 66.70% 1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.4% -0.5% 美国趸售销售 +0.7% +1.6% 1430 美国ECRI一周领先指标 8月2日当周 -- 131.8 8月12日当周 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字900 盈余1,165 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 7月 -- 93.5 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月10日当周 -- +0.3% 1230 美国进口物价(较前月) 7月 +0.3% -0.2% 出口物价(较前月) 持平 -0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.4% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月10日当周 -- +3.7% 1400 美国企业库存 6月 +0.3% +0.1% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 8月9日当周 -- 495.4 美国再融资指数 -- 2,244.7 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% +0.8% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +2.4% +2.5% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% 核心PPI(较上年同期) +1.4% +1.7% 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.0% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期 +1.7% +1.6% ) 1230 美国实质所得 7月 -0.3% -0.1% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 正8.90 正9.46 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月10日当周 -- 33.3 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.55 续请失业金人数(万人) 8月3日当周 -- 301.8 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 6月 -- 净流入564 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.3% 产能利用率 78.0% 77.8% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指 8月 56 57 数 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2% 8月16日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 90.0 83.6 建筑许可年率(万户) 92.8 91.8 1230 加拿大制造业销售 6月 -- +0.7% 1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +0.4% +0.5% 单位劳工成本 +0.8% -4.3% 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 8月 85.8 85.1 消费者现况指数 98.0 98.6 消费者预期指数 76.3 76.5 1400 美国ECRI一周领先指标 8月9日当周 -- -- (完)