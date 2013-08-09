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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 08:33 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月9日-8月16日****

路透8月9日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    8月5日当周
    
 8月9日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                           7月       19.35       19.96
 1230      加拿大就业岗位(万个)                               7月       增加1    减少0.04
           加拿大失业率                                                  7.1%        7.1%
           加拿大全职就业人数(万人)                                        --    减少3.24
           加拿大兼职就业人数(万人)                                        --    增加3.22
           加拿大就业参与率                                             66.7%      66.70%
 1400      美国趸售(批发)库存                                 6月       +0.4%       -0.5%
           美国趸售销售                                                 +0.7%       +1.6%
 1430      美国ECRI一周领先指标                        8月2日当周          --       131.8
 
    8月12日当周
    
 8月12日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1800      美国联邦预算(亿美元)                               7月     赤字900   盈余1,165
  
 8月13日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1130      美国NFIB小型企业信心指数                           7月          --        93.5
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            8月10日当周          --       +0.3%
 1230      美国进口物价(较前月)                               7月       +0.3%       -0.2%
              出口物价(较前月)                                           持平       -0.1%
 1230      美国零售销售(较前月)                               7月       +0.4%       +0.4%
           美国扣除汽车的零售销售(较前月)                               +0.3%        持平
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          8月10日当周          --       +3.7%
 1400      美国企业库存                                       6月       +0.3%       +0.1%
 
    
 8月14日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                        8月9日当周          --       495.4
           美国再融资指数                                                  --     2,244.7
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    7月       +0.4%       +0.8%
              生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           +2.4%       +2.5%
              核心PPI(较前月)                                           +0.2%       +0.2%
              核心PPI(较上年同期)                                       +1.4%       +1.7%
  
    
 8月15日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   7月       +0.3%       +0.5%
               消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                         +2.0%       +1.8%
               扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
               扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期                      +1.7%       +1.6%
           )                                                                  
 1230      美国实质所得                                      7月       -0.3%       -0.1%
 1230      美国纽约联邦储备银行制造业指数                    8月      正8.90      正9.46
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)              8月10日当周          --        33.3
              初请失业金人数四周均值(万人)                                --       33.55
              续请失业金人数(万人)                    8月3日当周          --       301.8
 1300      美国整体资本净流动(亿美元)                        6月          --   净流入564
 1315      美国工业生产(较前月)                              7月       +0.4%       +0.3%
              制造业产出(较前月)                                       +0.4%       +0.3%
                                                                                        
              产能利用率                                               78.0%       77.8%
 1400      美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指            8月          56          57
           数                                                                 
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       7月          --       +0.2%
                                                                              
 
 8月16日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国房屋开工年率(万户)                            7月        90.0        83.6
              建筑许可年率(万户)                                        92.8        91.8
 1230      加拿大制造业销售                                  6月          --       +0.7%
 1230      美国非农生产率环比年率                     第二季初值       +0.4%       +0.5%
              单位劳工成本                                             +0.8%       -4.3%
 1355      路透/密西根大学消费者信心指数                     8月        85.8        85.1
                        消费者现况指数                                  98.0        98.6
                        消费者预期指数                                  76.3        76.5
 1400      美国ECRI一周领先指标                       8月9日当周          --          --
 (完)
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