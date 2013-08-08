纽约期市：ICE期棉涨至近两个月高位，受投资者买盘推动

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透纽约8月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉涨至6月中旬以来最高位，因市场连续第二天出现技术面信号推动的投资者买盘，市场录得八周以来最大的两日涨幅。
交投最为活络的ICE期棉12月合约 结算价收高0.92美分，或1%，报每磅89.25美分，盘中曾触及89.42美分，为6月17日以来最高位。
交易商指出，由于缺乏大规模的抛盘，在升破关键水准并获得技术支撑后，期棉价格顺利上涨。
“现在出现的是后续买盘，由于商家手头的货已经很少，他们不愿意再抛售，”KCG Futures的棉花期货专员Sharon Johnson说。
12月期棉 近期一直在清淡交投中限于窄幅区间波动，后来于本周二收在100日移动均线切入位85.62美分上方，这对投资者来说是个买入信号。
周四市场持续有投资者买入，自周二以来的涨幅达到4.2%。
美国东南部的重要棉花种植区的降雨天气，可能让土壤环境变得过于潮湿，并导致减产，这亦支撑棉价。
周三棉花期货的未平仓合约总计为186,221口，较前日激增了11,186口，交易商解释称，棉价当天大涨3%说明市场出现新的多头仓位。
交易商表示，现货市场近几天的表现强劲，尤其是因为受到中国需求支撑。
尽管需求回暖，但美国政府的一周出口销售数据显示，截至8月1日当周，美国销售出81,400千包棉花，低于上年同期水平。
据一项对15位商户、交易商和分析师的调查，中国需求和美国即将上市的供应是影响棉花市场的两大不确定性因素。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。