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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 07:59 BJT

纽约期市：ICE期棉涨至近两个月高位，受投资者买盘推动

路透纽约8月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉涨至6月中旬以来最高位，因市场连续第二天出现技术面信号推动的投资者买盘，市场录得八周以来最大的两日涨幅。

交投最为活络的ICE期棉12月合约 结算价收高0.92美分，或1%，报每磅89.25美分，盘中曾触及89.42美分，为6月17日以来最高位。

交易商指出，由于缺乏大规模的抛盘，在升破关键水准并获得技术支撑后，期棉价格顺利上涨。

“现在出现的是后续买盘，由于商家手头的货已经很少，他们不愿意再抛售，”KCG Futures的棉花期货专员Sharon Johnson说。

12月期棉 近期一直在清淡交投中限于窄幅区间波动，后来于本周二收在100日移动均线切入位85.62美分上方，这对投资者来说是个买入信号。

周四市场持续有投资者买入，自周二以来的涨幅达到4.2%。

美国东南部的重要棉花种植区的降雨天气，可能让土壤环境变得过于潮湿，并导致减产，这亦支撑棉价。

周三棉花期货的未平仓合约总计为186,221口，较前日激增了11,186口，交易商解释称，棉价当天大涨3%说明市场出现新的多头仓位。

交易商表示，现货市场近几天的表现强劲，尤其是因为受到中国需求支撑。

尽管需求回暖，但美国政府的一周出口销售数据显示，截至8月1日当周，美国销售出81,400千包棉花，低于上年同期水平。

据一项对15位商户、交易商和分析师的调查，中国需求和美国即将上市的供应是影响棉花市场的两大不确定性因素。(完)
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