金砖国家：8月8日股汇市收盘纵览

路透8月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月7日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报946.39点。

中国股市：沪综指微收跌，投资者谨慎观望等待明日经济数据明朗。

香港股市：受中国贸易数据提振收高，创兴银行大涨。

中国汇市：人民币创新高后尾盘转贬，购汇集中出击市场仍谨慎。

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印度股市：上涨，Ranbaxy Laboratories股价飙升27.6%，因其美国季度营收增长缓解了该公司近期在主要市场面临的监管疑虑，而印度卢比回升也对股市形成支撑。指标BSE指数 收高0.67%，至18,789.34点。NSE指数 涨0.84%，报5,565.65。

印度汇市：印度卢比周四上涨，创两周以来最大单日涨幅，因市场预期政府和央行周末可能发布措施引入更多美元，以填补经常帐缺口。卢比兑美元 收报60.88/89，周三收报61.30/31。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,303.280点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.3%至712.46点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.42%，报32.8375卢布，卢布兑欧元 涨0.08%，报43.9250卢布。

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巴西股市：巴西股市上扬，因中国铁矿石进口数据强劲，并受国有石油公司Petrobras发现石油的消息提振。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨3.12%报48,928.82点，录得五个月以来最大单日涨幅，自7月初所创的逾四年低点以来已反弹约8%。

巴西汇市：拉美货币劲扬，因中国进口数据意外强劲利好商品需求前景。

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南非股市：上涨，因造纸企业Mondi 和矿企Northam Platinum 公布强劲财报后股票大涨，两家公司的获利增长推动投资者买入。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.37%至37,314.01。综合指数 收高0.35%，报41,747.16点。