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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 08:04 BJT

日本数据：7月M3货币供应额较上年同期增长3.0%

路透东京8月9日 - 日本央行周五公布，7月M3货币供应额较上年同期增长3.0%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

7月 6月 5月 上年7月

M2 +3.7 +3.8 +3.5 +2.3

M3 +3.0 +3.1* +2.8 +1.9

广义流动性 +3.4 +3.2 +2.7 -0.1

*为修正数据

参看完整表格，可点选日本央行网站，网址为(here)

参看日本数据相关新闻，请点选 (完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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