日本数据：7月M3货币供应额较上年同期增长3.0%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京8月9日 - 日本央行周五公布，7月M3货币供应额较上年同期增长3.0%。
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
7月 6月 5月 上年7月
M2 +3.7 +3.8 +3.5 +2.3
M3 +3.0 +3.1* +2.8 +1.9
广义流动性 +3.4 +3.2 +2.7 -0.1
*为修正数据
参看完整表格，可点选日本央行网站，网址为(here)
参看日本数据相关新闻，请点选 (完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。