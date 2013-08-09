《美债周五展望》公债价格上涨，市场顺利消化新债供应

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容略有调整)

* 160亿美元的30年期公债标售吸引稳健需求

* 美国最近一周初请失业金人数从上周触及的五年半低位小幅上升

* 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称美国经济已经复苏

路透8月8日 - 美国公债价格周四攀升，进入新交投区间的市场吸引买家入市。

自5月以来，公债价格大跌，收益率飙升。低价及高收益率的吸引力在本周公债标售中得到明显体现。

美国财政部周二标售出320亿美元三年期公债，周三标售了240亿美元10年期公债，周四标售了160亿美元30年期公债，这三笔标债组成了财政部8月的再融资。

“债市得到支撑，”SunTrust私人财富管理公司的固定收益策略师Andrew Richman说。

市场“在早盘大部份时间里都有大量买盘，随着再融资发债中的最后一笔开始进行，买盘最终在午盘初段才告减少，”Cantor Fitzgerald的策略师Justin Lederer说。

他说，长债在今天上半日表现较好，但在30年公债标售开始前“最终失去部份动能”。

Lederer表示，在夏季清淡交投中，市场近期可能“大致保持区间波动”。

市场将依然聚焦美国经济数据及美联储“缩减购债”的时间和程度。

在公开市场上，指标10年期美国公债 报99-8/32，收益率报2.59%，低于周三尾盘的2.60%。

根据路透数据，稍早10年期公债收益率触及7月31日以来最低位2.573%。

30年期公债 价格升7/32，收益率从周三收盘位3.69%下降至3.68%。

交易商表示，对美联储可能最早在9月缩减购债的预期限制了债市涨势。

近期数据及美联储官员的讲话，都支撑对美联储势将开始缩减购债的看法。

“美联储倾向减少购债，因为经济正在好转，”SunTrust的Richman说。

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四向一份德国报纸表示，美国经济已经复苏。

美国最近一周初请失业金人数为33.3万人，从之前一周触及的五年半低位小幅上升，而最近一周初请失业金人数四周均值创下2007年11月17日止当周以来最低。

部份分析师认为，这样的初请失业金人数水平巩固了对美国就业在温和增长的看法，这可能足以促使美联储缩减每月的购债规模。

与此同时，美联储当天买入32.2亿美元2020年8月至2022年11月到期的公债。

-----------------------1910 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 0.310

五年期公债 100-02/32 (+02/32) 1.360

10年期公债 99-07/32 (+17/32) 2.590

30年期公债 85-19/32 (+07/32) 3.674

(完)

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