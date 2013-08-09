中国金融：浙江银行业不良贷款环比“双降”,为32个月来首见--报载

路透北京8月9日 - 中国经济强省--浙江省不良贷款上升的势头得到控制。据上海证券报周五报导，6月末，该省银行业金融机构不良贷款余额和不良贷款率较上月双双下降，为32个月来首见。

报导引述中国人民银行杭州中心支行数据显示，截至6月末，浙江省银行业金融机构不良贷款余额为1,045.9亿元人民币，比5月末减少29.8亿元；不良贷款率为1.65%，比上月下降0.06个百分点。

不过报导同时指出，不良贷款上升势头得到控制，并不意味着不良贷款就此进入下行通道，下阶段不良贷款上升的压力仍然存在。从整个上半年来看，浙江不良贷款余额比年初增加94.4亿元，不良率比年初增加0.06个百分点。从增量上看，上半年浙江省新增不良贷款106亿元，排在江苏省之后，位列全国第二。

数据并显示，6月末浙江省人民币逾期贷款余额为1,784.2亿元，比年初增加近800亿元，占到全部人民币贷款比重的4.31%，占比较年初上升了1.8个百分点。

此外，在上半年浙江省新增逾期贷款中，逾期30天以下数额为294亿元，逾期30天到90天数额为170.8亿元，超过所有新增逾期贷款的一半，未来有转化为不良贷款的压力。

针对银行不良贷款反弹的问题，中国银监会办公厅副主任刘宏宇6月底曾表示，今年不良贷款有所反弹，但银行资产质量整体稳定，风险可控，未来不良贷款不会出现大幅波动。