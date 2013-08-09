《中国报摘》--其他报纸重要消息8月9日

**上海证券报**

--在延迟了近四个月之后，阿里金融将于下周推出针对支付宝个人用户的信用支付产品，此次信用支付产品的资金提供方为上海农商银行。

--国家发改委、国家林业局日前正式批复河北、浙江、安徽、江西等七个省份的国有林场改革试点方案。分析人士指出，改革实际上是森林资产的重新分配，通过改革可以让部分国有林实现可交易。在这一过程中，优质林业公司有望从中受益。

--截至6月末，浙江省银行业金融机构不良贷款余额为1,045.9亿元，比5月末减少29.8亿元，不良贷款率为1.65%，比上月下降0.06个百分点，实现“双降”。这也是近32个月来，浙江省银行业金融机构不良贷款首现“双降”。

**人民日报**

--山西省内七大煤炭集团与中国华能等五大国电集团及省外电力企业签订煤炭购销中长期协议，开创性地用经济合同的形式签订了煤炭供需协议，明确约定了煤炭供应的数量、质量。在价格确定上，双方以多种形式明确约定结算价格，比如，阳煤集团与华能集团一次性锁定了一年内的煤炭吨价和供应总量。(完)