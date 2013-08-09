英国数据：7月房价触及历史新高，首次购屋者缩手

路透伦敦8月9日 - 一份周五公布的报告显示，7月英格兰和威尔斯的房价冲上纪录高位，受伦敦需求强劲所推升，不过首次购屋者仍远低于历史水平。

根据LSL Property Services和经济顾问公司Acadametrics的报告，7月房价上涨0.3%至纪录高位232,969英镑(361,500美元)，受政府买房补贴计划所提振。

LSL表示，自去年7月以来，房价已上涨2.6%，为4月以来最大年增幅。但伦敦的房价涨得更多，年增幅达到7.1%。

“供应受限，没有大量地产入市，未来几个月甚至还会上涨更多。结果就是伦敦和英国其他地区房市的差距愈来愈大，”LSL的商业主管David Brown表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)