《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月9日

*工商时报：

--央行昨日发布〞推动外资以股票为担保品，向国内金融机构借新台币投资股市〞新闻稿，强调〞鼓励〞外资透过股票质借取得新台币资金再投资股市。

--自由经济示范区第一阶段昨日拍板上路，在发展智慧运筹项目，交通部次长陈纯敬透露，已与指标性大厂洽谈进驻示范区。据悉，鸿海 在高雄有智慧园区基地，是交通部锁定合作的招商对象，另中华电信 、关贸网路也在规划招商名单之内。

--苹果 iPhone工程研发团队落脚台北有影？苹果技术人才招募专员表明将在台北成立iPhone工程研发团队，将大举招募硬体研发、面板制程、系统整合等多种研发人员，苹果招募经理并预计9月来台北面试。

*经济日报：

--自由经济示范区今日起上路，陆资前进示范区，将可参照外人来台投资待遇，投资台湾的面板、半导体等关键产业可不受持股比率限制。此举有助两岸产业截长补短，也能在本土催生两岸或多国〞混血〞企业，争抢世界级商机。

--外交部昨日晚间宣布，即日起，取消对菲律宾所采取的11项制裁措施，包括冻结菲劳来台在内。听到可以申请聘雇菲劳了，半导体业者松了一口气，不必忧心夜班人力不足，即将扩产会碰到的人荒问题也暂时纾解。封测业依赖菲劳尤其深，如日月光 、矽品 、力成 、京元电 等，先前都为人力缺口伤脑筋，现在可以放心地进行后续扩厂计画。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。