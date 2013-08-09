中国证券：证监会考虑推进定向可转债等支付工具为并购清障--报载

路透北京8月9日 - 中国证监会正酝酿为并购清障。据中国证券报周五报导，针对并购重组，证监会近期启动系列调研，初步结论显示，目前并购重组仍面临障碍。下一步如何通过金融渠道支持并购重组的初步方案已形成，包括酝酿推进定向可转债等并购支付工具等。

报导称，证监会此番调研目前已形成的初步结论显示，并购重组仍面临八大障碍：包括在国务院转变政府职能大背景下行政管制依然太多；目前的串行审批方式时间成本较高；企业推进并购重组仍面临着“跨区域、跨所有制”并购难以推动的“双跨”难题。

此外，针对民企依然存在各种隐性的行业准入门槛；金融支持力度仍不到位；企业推进并购重组成本颇高等。

报导指出，针对资本市场如何支持并购重组，证监会正在酝酿相关举措，已初步形成方案。一方面，将进一步清理行政许可种类，增强审核透明度，拟进一步扩大对外公示范围，最终实现审核过程信息全公开。

另一方面，针对目前在并购重组中现金占比过高、支付工具不足的问题，证监会在酝酿推进定向可转债等并购支付工具。

一直以来，证监会要求并购重组股份定价不得低于“本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价”。对这一要求，证监会正在酝酿调整，企业和市场将可能自主选择多个时间窗口，股份定价弹性将大大增加。