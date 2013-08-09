《独家新闻》美司法部加强调查贝尔斯登MBS业务，摩根大通恐再度卷入官司

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月8日 - 两名熟知内情人士表示，美国司法部近几周来正加强调查贝尔斯登(Bear Stearns)在金融危机前的抵押贷款相关交易，这让摩根大通 可能因抵押贷款债券再度面临官司。
消息人士指出，司法部位于华盛顿的律师一直在访问与贝尔斯登的抵押贷款证券化事业EMC Mortgage Corp有关的人士，以了解房市危机之前的抵押贷款债券销售。
摩根大通在2008年金融危机期间买下贝尔斯登。
路透在2月首度披露这项调查，而近几周来调查加速推进，同时位于加州的多位美国检察官也在针对其抵押贷款债券销售进行民事及刑事调查。
一名司法部发言人拒绝置评。一摩根大通发言人亦拒绝置评。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。