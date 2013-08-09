《香港报摘》--信报8月9日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--业绩提早外泄，中国联通 急升后停牌。 * 其他: --随着亚洲区客户的金属交易日增，以及预期未来人民币计价商品的发展亦会带动商品交易活动，渣打 已把集团环球的金属部门主管由伦敦调来香港坐镇，冀把香港发展为集团的金属交易中心。
--有中国「灯饰之都」称号的中山市古镇，传出产值过亿元的LED工厂老板走路的消息，顿时令整个行业响起警号，照明股被消息震散，雷士照明 、达进东方 下跌。
--受到次季销售增长放缓，普拉达(PRADA) 今年上半年收入增长11.6%至17.27亿欧元，符合市场预期，其中零售销售增长15.6%，同店销售仅增长7%，上市以来首录单位数增幅。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。