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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 08:55 BJT

《香港报摘》--信报8月9日

* 要闻版头条:

--业绩提早外泄，中国联通 急升后停牌。 * 其他: 　　--随着亚洲区客户的金属交易日增，以及预期未来人民币计价商品的发展亦会带动商品交易活动，渣打 已把集团环球的金属部门主管由伦敦调来香港坐镇，冀把香港发展为集团的金属交易中心。

--有中国「灯饰之都」称号的中山市古镇，传出产值过亿元的LED工厂老板走路的消息，顿时令整个行业响起警号，照明股被消息震散，雷士照明 、达进东方 下跌。

--受到次季销售增长放缓，普拉达(PRADA) 今年上半年收入增长11.6%至17.27亿欧元，符合市场预期，其中零售销售增长15.6%，同店销售仅增长7%，上市以来首录单位数增幅。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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