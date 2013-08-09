《香港报摘》--信报8月9日

--业绩提早外泄，中国联通 急升后停牌。 * 其他: --随着亚洲区客户的金属交易日增，以及预期未来人民币计价商品的发展亦会带动商品交易活动，渣打 已把集团环球的金属部门主管由伦敦调来香港坐镇，冀把香港发展为集团的金属交易中心。