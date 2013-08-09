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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 08:44 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月9日

路透香港8月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.
(1美元=7.7556港元 )
    
    美国股市周四上涨，结束之前三日连跌之势，道琼工业指数 收高27.65点，或0.18%，至
15,498.32点，因微软上涨提振科技股。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       180.290    1.42      21693            13.983       0.74
 中国铝业                       8.030    2.03      35632             2.491       2.51
 中国移动                      53.820    1.59     132299            83.481       0.58
 中国人寿                      35.770    1.91      79052            18.495       1.17
 中石油                       114.900    1.39      43087             8.911       1.03
 中石化                        72.920    1.48      29312             5.655       1.17
 汇丰控股                      54.550    0.59     279684            84.614       0.43
 中电信                        51.060    2.02      31098             3.960       1.54
 中国联通                      15.360    6.74     348436            11.913       3.23
 兖州煤业                       7.310    7.66      81514             5.669       1.42
 华能国际                      41.940    0.74      11668             8.132       0.64
 南方航空                      18.500    2.49       6836             2.870       1.76
 东方航空                      15.260    0.79       9918             1.184     -49.21
 中芯国际                       4.060    2.27     118252             0.630       6.74
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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