版本:
中国
债券 | 2013年 8月 9日 星期五 09:03 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月9日-8月16日

路透8月9日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。  
         
 日期      时间     国家      规模       发行细节
 8/9                日本                 30年期公债
 8/12      1350     法国                 标售国库券(BTF)
 8/12               意大利               标售国库券
 8/13               意大利               中长期债券
 8/13               日本                 五年期公债
 8/13               日本                 两个月期贴现国库券
 8/14               德国      40亿欧元   标售10年期联邦债券
 8/15               日本                 三个月期贴现国库券
 8/15               英国                 2034年到期的公债
 8/16               日本                 一年期贴现国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐