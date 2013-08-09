《全球主要国家债券发行预告》--8月9日-8月16日

路透8月9日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/9 日本 30年期公债 8/12 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/12 意大利 标售国库券 8/13 意大利 中长期债券 8/13 日本 五年期公债 8/13 日本 两个月期贴现国库券 8/14 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 8/15 日本 三个月期贴现国库券 8/15 英国 2034年到期的公债 8/16 日本 一年期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)