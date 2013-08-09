《全球主要国家债券发行预告》--8月9日-8月16日

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透8月9日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/9 日本 30年期公债 8/12 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/12 意大利 标售国库券 8/13 意大利 中长期债券 8/13 日本 五年期公债 8/13 日本 两个月期贴现国库券 8/14 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 8/15 日本 三个月期贴现国库券 8/15 英国 2034年到期的公债 8/16 日本 一年期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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