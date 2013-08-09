《台湾重要政经日程》--8月9日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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===================今日重要政经消息=====================
8/9(五)
--09:00 台湾百分之百公营的台湾金控董事长举行交接。
--12:30 央行标售二年期存单，金额100亿台币。
--13:30 台积电 公布7月营收。
--14:00 联电 公布7月营收。
--14:30 工业团体负责人与环保署首长座谈会。
=================近期重要政经消息======================
8/13(二)
--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。 *--14:00 中信金 投资人说明会。
8/14(三)
--14:00 富邦金控 投资人说明会。
8/16(五)
--17:00 主计总处公布第二季经济成长率统计值和全年预估值。第二季概估值为年增2.27%。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
--16:00 经济部公布7月外销订单。上月为年减3.5%。
8/22(四)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率。上月为4.17%。
8/23(五)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数。上月指数为年减0.43%。
8/26(一)
--16:10 央行公布7月M2年增率。6月为年增4.82%。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。