《香港报摘》--经济日报8月9日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--投资者罗家宝重建的大埔雍雅山，罕有地将21幢洋房全数作内部转让，同时将全部洋房再转租予一家海外公司，租约为期三年，约满后便符合一手新例内的豁免条款，避过条例繁复的销售程序，亦毋须担心堕入刑责法网。 * 其他: --今年超购第五位的佳明 今日挂牌，从过往数据来看，受散户追捧新股首日表现都不俗。据辉立暗盘，佳明昨升7.2%，不计手续费，每手赚320港元。
--华润集团旗下华润电力 收购山西煤矿风波，质疑之一是收购的煤矿部分无探矿证。但接近华润消息人士反驳，这些煤矿的探矿证只是过期，料月内可获正式重发，合同也订明，煤矿取齐证件华润才支付全数。
--有线宽频 公布上半年业绩，因市场竞争及价格竞争，收入按年跌2.8%到10.09亿港元，亏损按年扩大约15.6%到1.12亿港元，不派中期息。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。