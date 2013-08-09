《香港报摘》--经济日报8月9日

* 要闻版头条:

--投资者罗家宝重建的大埔雍雅山，罕有地将21幢洋房全数作内部转让，同时将全部洋房再转租予一家海外公司，租约为期三年，约满后便符合一手新例内的豁免条款，避过条例繁复的销售程序，亦毋须担心堕入刑责法网。 * 其他: --今年超购第五位的佳明 今日挂牌，从过往数据来看，受散户追捧新股首日表现都不俗。据辉立暗盘，佳明昨升7.2%，不计手续费，每手赚320港元。

--华润集团旗下华润电力 收购山西煤矿风波，质疑之一是收购的煤矿部分无探矿证。但接近华润消息人士反驳，这些煤矿的探矿证只是过期，料月内可获正式重发，合同也订明，煤矿取齐证件华润才支付全数。

--有线宽频 公布上半年业绩，因市场竞争及价格竞争，收入按年跌2.8%到10.09亿港元，亏损按年扩大约15.6%到1.12亿港元，不派中期息。(完)