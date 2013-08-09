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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 10:35 BJT

新债招标：中国20年固息国债利率4.32%，远高于市场预期--业内人士

路透北京8月9日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.32%，远高于此前4.21%的市场预测均值，投标倍数为1.56倍。

该期固息债为财政部今年第16期记账式附息国债，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率；不进行甲类成员追加投标。8月12日开始计息，8月12日至8月14日进行分销，8月16日起上市交易。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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