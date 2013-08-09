全球金市：金价连涨三日，因美元走软

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示，如果经济数据继续改善，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有可能在下月开始缩减庞大的购债规模。
南非6月铂金族群的产量减少18.9%；同时黄金产量下滑14.1%，主因劳资争议的影响犹在。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其黄金持仓量周四减少1.2吨，至909.33吨。
Hecla Mining Co 表示，在现货价急跌，导致公司意外公布亏损后，其已开始对贵金属出货进行对冲。
路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，8月7日止当周商品和贵金属基金(主要投资黄金期货)流出的金额为7.783亿美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。