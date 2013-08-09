全球金市：金价连涨三日，因美元走软

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示，如果经济数据继续改善，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有可能在下月开始缩减庞大的购债规模。

南非6月铂金族群的产量减少18.9%；同时黄金产量下滑14.1%，主因劳资争议的影响犹在。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其黄金持仓量周四减少1.2吨，至909.33吨。

Hecla Mining Co 表示，在现货价急跌，导致公司意外公布亏损后，其已开始对贵金属出货进行对冲。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，8月7日止当周商品和贵金属基金(主要投资黄金期货)流出的金额为7.783亿美元。(完)

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