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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 13:45 BJT

台股业绩：台积电7月合并营收年增7.3%，较上月则衰退3.6%

路透台北8月9日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，7月合并营收为521亿台币，较上年同期成长7.3%，较上月则衰退3.6%，终止此前连创历史新高走势。

台积电此前表示，预估第三季合并营收在1,610-1,640亿台币，较第二季的1,558.9亿成长3.3-5.2%。

该股今日收在平盘，报96.4台币；大盘加权股价指数 则收跌0.65%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年7月 521.0 -3.6 +7.3

2013年6月 540.3 +4.3 +24.3

2013年5月 517.9 +3.4 +17.2(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)

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台股业绩,请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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