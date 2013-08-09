港报财经评论：股票愈安全愈昂贵--信报8月9日

股票愈安全愈昂贵/ 习广思

中国7月份进出口数据增长5.1%，高过市场预期的3%，但下半年能否有较明显的增长仍是疑问。当稳增长成为政策目标，如今进出口数据回稳，意味中国出手迫切性减低，股市反应告诉各位，数据没有惊喜。

港股走势缺乏焦点，资金炒作落后，煤炭股藉中国煤企加价消息，低位现炒作，市场短期投机活动停不了内房股走势分歧，规模大、管理及执行理想的发展商，今年股价未有大跌，倒是一批小型内房股估值偏低，走势落后，板块正有资金追落后。

事实上，内房业最危险时期已过去，未来是捕捉潜力股的时候，相信大家都看到中资股走势两极的情况，见诸于两点，一、对宏观经济敏感度高的股份走势落后，内银、金融、资源等板块估值低，拖低整体大市估值，但科技股、环保股、健康护理、基本消费等股份愈升愈贵。二、指数走势反覆，资金转炒概念股、小型股，内地创业板炒作已出现泡沫。这种情况被视为炒股不炒市，投资者买入盈利前景较清晰的股票为主。

资金一早见到的趋势，近期再在经济数据中反映出来。近期资金再度留意欧洲股市，欧洲PMI数据出现走出衰退的曙光。相反新兴市场却再陷入泥沼，汇丰新兴市场指数跌穿49.6，是海啸后再度跌穿50水平，意味更多新兴国家正在步中国后尘，经济正在减速。欧洲经济为何那么快好起来，资金宁取欧股，舍弃新兴股市，因为投资者只能退而求其次，挑选没那么污糟的衬衣。看看渣打 和汇控 的业绩，就知包袱远较想像沉重。

眼下世界经济的布局是，美国经济复苏持续，步伐虽然慢，但起码见到曙光。欧洲经济最黑暗的日子已过去，日本终极量宽进入中段，市场观察首相安倍8月底的新政策。至于以中国为首的新兴市场，连带几个商品资源经济体却进入下滑、调整的阶段，不明朗因素骤增。但用数字来看，新兴市场经济就算再减速，增长数字仍高于欧美，中国减速至7%的话，增长仍是美国2%的逾3倍。企业过去在新兴市场录得高增长基数，如今要陪着新兴市场一齐阵痛，盈利出现倒退。尽管新兴市场未来前景如何美丽，对这些公司来说，市场的下滑周期已变成盈利包袱。(B02)

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圆汇走势逆转/ 苏子

花旗驻日本首席外汇策略师Osamu Takashima指出，目前美元兑日圆的技术走势显示，后市汇价最大的跌幅或会下试至88 水平。目前汇市上不少投机者亦正在打赌美元兑日圆将进一步下跌，因为这些投机者相信于下周四将有大量美国国债被赎回，届时日本的人寿保险公司和其他机构投资者会把资金自美国汇返日本，从而支持日圆汇价造好。留意踏入下半年后，市场对美元兑日圆的看好情绪已有逆转的情况出现，目前已不再像上半年般一面倒看好美元兑日圆的大方向。

倘若稍后市场看好美元兑日圆的情绪可以完全逆转过来，届时已几可肯定会触发市场上的庞大日圆短仓出现平仓潮，相信在庞大的补仓买盘推波助澜下，日圆的走势势必由一个极端走往另一个极端，故当美元兑日圆跌至RBC的92年底下跌目标附近时，再进一步下试至88水平的可能性的确不容抹煞。目前已持有大量美元兑日圆长仓者宜提高警觉及暂时不宜再加码买入美元兑日圆。

若未来1-2个交易天美元兑日圆一直乏力升回20天保历加通道底部支持线的96.75以上收市，预料将继续以单边市形式往下寻底。短线而言，进取者可以采取顺势建立美元兑日圆短仓的策略，博汇价可以考验6月的93.77低位。

一旦日圆的短仓出现庞大的平仓潮，预料届时欧罗兑日圆将有较大下跌空间，若调整自去年11月中旬至今年5月下旬巨大升幅的50%，目标可见117.04水平，即现时的约128.65水平，有接近10%的跌幅。(B08)