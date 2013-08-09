港报财经评论：内房汽车板块寻佳绩股--经济日报8月9日

内房汽车板块寻佳绩股/ 林瑞芬

7月份中国出口同比增5.1%胜市场预期，港股得以暂止回调势，昨反弹0.31%至21655，大市成交额427亿港元，维持淡静。8月市况有限度回调，反弹与下冲力均衡，更多时间为拉锯战。短期应市策略都见步行步，以实际盈利实况为选股中心。

论中资股业绩对办预期，以内房股为首，中国海外 及碧桂园 已先后公布佳绩。据中原地产市场研究部统计资料显示，中国15家房已公布前7个月的总销售金额达3,338.64亿元人民币，同比涨幅高达31.6%。对内房的利好消息还包括中国再融资渠道预期重开。只要港股不是大调整形势，相信市场还是关注内房股具相对能见度高的盈利表现及投资价值。当中，融创中国 ，已公布的数据显示，首7个月累积合同销售达233.9亿元人民币，同比大增76%，达全年目标的52%。其每股净资产估值约11.98港元，现价才不过是5.66港元，折让达52.8%。股价具潜力上升。配合走势分析，该股近周已试穿下降轨，反覆上望拾级重试6.5港元或7港元，5港元为止蚀，昨收报5.66港元。

另外，中国内陆省份对汽车需求提升，下半年内地客车量将较上半年增长16%，加上国内汽车制造商正研发自家品牌，能缩窄与外商的科技差距，以更低成本生产。综合花旗、海通国际及大和看好股份，吉利汽车 及长城汽车 不约而同被当首选。三者看吉利汽车12个月目标价分别为4.7港元、5.4港元及3.25港元，昨收3.44港元，看长城汽车12个月目标价分别为45港元、41.5港元及35.85港元。论图势，吉利汽车年初以来一浪低于一浪，长城汽车较胜一筹，因今年初以来，逐级而上，所筑39港元阻力，伺机挑战，昨收报37.15港元，升3.6%。公司刚公布7月份产销数据，指得益于国内SUV市场的持续增加，7月份SUV环比增长14.90%，其中H6环比大增33.85%，预计今年4季度，定位于中端市场的H8上市，将带动公司另一轮增长。近日公司预计上半年净利润同比大幅增长74%。(B04)

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贸易数据佳，留意航运股/ 余少文

中港股市昨日波动，主要是中国上月贸易数据好过预期，但人民银行又暂停放水所致，后市仍处待变阶段。不过，市场憧憬会推出政策刺激贸易活动，或有利亏损兼整固多时的航运股。

市场早已预期7月贸易数据可以结束6月下跌局面，最后结果是好过预期，出口贸易增长5.1%，进口贸易增长10.9%，是过去3个月最大单月增幅，贸易顺差178亿美元则是3个月来最少，整体情况跟4月数据胜预期差不多。预期7月数字的水份应有限，乐观而言是贸易放缓得以喘定，要真正好转相信还有一段颇长的路。因为内地经济正在放缓，加上环球经济未见好转，即使中央推出一些刺激措施，短期对进出口贸易行业的助力有限，贸易数字只会继续浮浮沉沉，没有太大启示性，除非8月和9月数字也好转，否则航运股继续低迷。

中国远洋 、中远太平洋 、中海集运 、中海发展 、中集集团 等股价昨日表现只是一般，反映股民对贸易数字相对冷静。市场预期中国会陆续推出刺激贸易的措施，因为上月底政治局会议表示要稳定对外贸易，完善政策和服务，拓展出口渠道，积极增加进口，有效应对贸易摩擦，鼓励有条件的企业到境外投资。对于股价在低位盘整了多个月的航运股而言，是有留意价值，若然股价向上突破，能承担风险的投资者可从中获利。

至于航运股上半年业绩，中海集运去年第二季开始录得盈利，但到今年首季再度亏损，惟亏损较去年同期收窄逾50%。而中远虽发盈警指上半年会录得亏损，但提及亏损会较去年同期减少约70-85%，去年同期亏损48.7亿元人民币，即今年上半年只蚀7.3-14.6亿元人民币，其首季已亏损19.9亿元人民币，即是说第二季会录得两年半以来首个季度盈利。不过，中远表明期内出售资产，除了获得特殊收益，因为也因出售物流和集装箱业务而令业务亏损收窄，最后要睇出售资产的价格和现有核心业务有否改善，难怪股价未受第二季预料转盈所刺激。(B05)