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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 09:16 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月9日-8月16日

路透8月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于8月9日至8月16日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8月 9日 BMO Q2 2013 NRG Energy, Inc. 0.23 4 1.08

8月12日 BMO Q4 2013 Sysco Corp. 0.55 9 0.55

8月13日 AMC Q4 2013 JDSU 0.13 15 0.15

8月14日 AMC Q3 2013 安捷伦科技 0.62 16 0.79

8月14日 AMC Q4 2013 思科(含2013年度全年财报) 0.51 34 0.47

8月14日 BMO Q3 2013 Deere & Company 2.17 18 1.98

8月14日 BMO Q2 2013 Macy's, Inc. 0.79 19 0.67

8月14日 AMC Q1 2014 NetApp, Inc. 0.49 33 0.42

8月15日 AMC Q3 2013 应用材料(Applied Materials) 0.19 15 0.24

8月15日 BMO Q4 2013 雅诗兰黛(Estee Lauder) 0.21 17 0.17

8月15日 AMC Q2 2013 Nordstrom 0.88 26 0.75

8月15日 BMO Q2 2013 Kohl's Corp. 1.05 22 1.00

8月15日 12:00 Q4 2013 Perrigo Company 1.56 17 1.28

8月15日 BMO Q2 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.25 24 1.18

8月16日 暂无

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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