国际油市：NYMEX原油涨向104美元，此前录得今年最长跌势

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示，如果经济数据继续改善，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有可能在下月开始缩减庞大的购债规模。

此举料将减少持续支持全球市场的流动性，同时也可能提振美元，打压原油等以美元计价的大宗商品价格。

美国9月原油期货 已自7月30日的最低结算价反弹，0037GMT时报每桶103.95美元反弹，上涨0.55美元。

布兰特原油 报在106.92美元，上涨0.24美元，上日创下7月4日以来最低结算价。

美国原油7月大涨，再加上美国经济普遍改善，已经激励投资人回到能源上市交易产品(ETP)，此前数月则是持续见到资金流出能源ETP。

美国国家海洋与大气管理局(NOAA)表示，2013年大西洋飓风季活动仍可能“高于正常水准”，但出现严重飓风活动的可能性偏低。

熟知炼油业运作的消息人士指出，多家美国墨西哥湾地区及中西部的炼油业者计画于秋季进行大规模维修，同时也将制定中长期的维修计画，这恐将暂时冲击美国部份地区的汽油供给。

利比亚的动乱已导致当地原油产出降至2011年内战以来最低水准，出口锐减逾半，动乱还在持续扩大，这对其经济、当地外国企业及原油消费国带来重大影响。

一名产业消息人士表示，印度正考虑提供200亿卢比(3.27亿美元)的国家担保，让因为使用伊朗原油的炼厂取得保险；伊朗原油因为遭到西方国家制裁而无法取得运输保险。

沙特(沙乌地阿拉伯)周四表示，已经逮捕两名来自也门(叶门)及查德(乍得)人士，因怀疑他们打算进行自杀攻击，在这之前几天美国已经因为盖达组织(基地组织，al Qaeda)攻击威胁而关闭中东地区使馆。(完)

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