香港个股：华创与TESCO成立合资企业，经营大中华地区

路透香港8月9日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的华润创业 周五表示，将与英国最大零售商Tesco 成立合资企业，在大中华地区经营大卖场、超市、便利店等业务，双方已在昨日签署谅解备忘录。

华创在联交所发布公告指出，其与TESCO将各持有合资企业80%、20%权益，华创旗下的华润万家有限公司之业务，与Tesco在中国店铺与中国购物中心业务将相融合，业务范围包括大卖场、超级市场、便利店、现购自运及酒类专卖店之独一平台。

华创在公告中称，与Tesco预期合资企业透过结合双方的业务，将取得显着的成本和营运协同效应。

华润万家目前在中国及香港运营2,986间店铺，TESCO则有131间店铺及其中国购物中心业务。

Tesco今年4月曾表示将退出美国市场，其年度税比前获利同锐减逾50%。

华润周四收盘报23.85港元，一个月来跌0.21%。(完)

浏览华润创业其他新闻,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)