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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 09:39 BJT

芝加哥期市：美国大豆价格接近一周高点，玉米连续第二日上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 641.75 0.50 +0.08% -29.71% 865.80 35

CBOT玉米 461.00 1.25 +0.27% -44.04% 757.28 29

CBOT大豆 1182.50 -1.75 -0.15% -27.51% 1569.96 41

CBOT稻米 $15.25 -$0.03 -0.20% -4.21% $15.48 27

美国原油 $103.93 $0.53 +0.51% +11.32% $89.45 44

汇率

欧元/美元 $1.338 $0.109 +8.86% +8.88%

美元/澳元 0.910 -0.145 -13.74% -13.89%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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