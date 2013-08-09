《香港报摘》--其他报纸重要消息8月9日

* 星岛日报

--市场消息透露，新世界 及港铁 合作发展的沙田溱岸8号，有机会于两周内上载新版楼书，并按新例首批单位需提交两成价单要求，重推全数69伙余货，有机会成为新例后首个重新开售的港铁项目。

--国资委抢先公布联通 中期业绩，外界质疑董事局是否将业绩预先上报国资委。据悉，本港监管机构正跟进事件，联通董事随时被问责。

--英皇国际 执行董事张炳强认为，住宅市场在2010至2012年已累计较大升幅，部分更累升1倍，倘楼价调整30至40%也属合理。 * 苹果日报

--禹洲地产 公布，首7个月合约销售金额达69.62亿元人民币，同比增67%，完成全年目标87%。7月份单月合约销售金额12.63亿元人民币，同比涨2.41倍。

--捷星集团行政总裁Jayne Hrdlicka透露，廉价航空捷星香港牌照申请进度良好，数星期内政府或刊宪，非常有信心年底前可起飞。另外，国泰航空 表示希望放宽香港、澳洲每周对飞航班上限。分析指，此举似为廉航抢客提早部署。 * 文汇报

--有线宽频 公布上半年亏蚀1.12亿港元，连续第四个中期业绩见红，所余现金仅剩5,600万港元，加上至今仍未获发免费电视牌照，该公司坦言未来数年将面临更艰巨挑战。

--中外运航运 公布中期业绩，录得股东应占溢利161.2万美元，较2012年同期大跌91.98%。公司指，今年全球航运业一片黯淡，世界经济复苏步伐缓慢，全球贸易和海运需求提振乏力，航运市场经营环境日趋恶化。

--方兴地产 公布，7月份实现房地产签约销售额13.25亿元人民币，按月上升约9%。 * 东方日报

--北京北辰 董事长贺江川认为，若宏观经济不出现明显波动，下半年内地楼价应可维持稳定增长，并强调管理层目前未有实际的融资计划。

--太平 拟透过附属公司购北京物业，作价35.85亿元人民币，为不足一个月内，第二度涉足地产项目。分析指内地股市波动，险企或透过投资房地产寻求较稳定的回报。 * 明报

--屯门泽丰花园单日连环录两宗成交，其中一个中层单位放盘半个月，即以破顶价298万港元(已补地价)易手。同区细价楼丰景园一个特色连天台户亦以298万港元成交，实尺高见8,765港元，创屋苑历史新高。

--内地泳衣及室内运动服饰品牌商浩沙 公布，截至6月底止半年录得纯利1.5亿元人民币，按年上升3%。浩沙主席施洪流昨日表示，上半年签订的新授权品牌「水立方」泳衣录得销售收入3,440万元人民币，集团正考虑聘请运动员任水立方品牌的代言人。 * 大公报

--耀才证券 主席叶茂林指，每间分行的上客速度快，整体业务增长快，预期未来一年公司业绩向好发展，第四季将如期推出外汇买卖服务。他又表示下半年未有计划增加分行，但若未来租金和地点合适，则会考虑在新区增加分行。

--宏利金融 第二季业绩亏转盈，但仍逊预期，纯利2.59亿加元，按季倒退逾五成二，去年同期则蚀2.81亿加元。另外，宏利半年少赚逾一成半至近8亿加元, 主要是因为期内市况波动所致，但集团对未来业务发展仍持正面态度。(完)