港报社评：警版“政治活动”有损中立政府须厘清--明报8月9日

“林老师”讲粗口辱骂警员事件，演变至周日旺角行人专用区的两阵对峙集会，大批现役休班与退休警员参加。警方昨日发表声明，表示该次集会并非《警察通例》规管的”政治活动”，与公衆认知存在较大落差。何谓“政治活动”，是否由警方说了算？

近年的公衆游行集会场合，维持秩序的前线警员被激进团体挑衅、辱骂，令约千名现役休班或已退休警员参加旺角集会。不过，因激进团体的寻衅举措不得人心，主流社会并未苛责警方。

但警方声明判定当日集会并非“政治活动”，则惹人疑虑。当日旺角街头的对峙，主办团体香港家长联会与人民力量、热血公民等政团互动，集会上还有人挥舞前朝港英的龙狮旗。集会又涉及法轮功、经常针对法轮功的青年关爱协会等各方不同的团体和组织，不可能与政治无关。

表面上，声明在当日上台发言的警司刘达强，从警队文化检视此事，更能理解事态的发展。但却颠覆了公衆一般认知的政治活动和警队保持政治中立的规定。以目前的政治生态，警队政治中立界线模糊之后，不会再得到公衆绝对信任，当警队被认定有偏袒之嫌，日后遇到什么突发事态，发展就难以预料了。

本来，警员的躁动，只要警队高层给予清晰明确指引，匡正过去几年警员遭遇的乱局，躁动就可以消解，但是警方重新界定“政治活动”，使人不安。警方有必要解释“警版政治活动”是什么一回事。(A03)