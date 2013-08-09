港报社评：警版“政治活动”有损中立政府须厘清--明报8月9日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“林老师”讲粗口辱骂警员事件，演变至周日旺角行人专用区的两阵对峙集会，大批现役休班与退休警员参加。警方昨日发表声明，表示该次集会并非《警察通例》规管的”政治活动”，与公衆认知存在较大落差。何谓“政治活动”，是否由警方说了算？
近年的公衆游行集会场合，维持秩序的前线警员被激进团体挑衅、辱骂，令约千名现役休班或已退休警员参加旺角集会。不过，因激进团体的寻衅举措不得人心，主流社会并未苛责警方。
但警方声明判定当日集会并非“政治活动”，则惹人疑虑。当日旺角街头的对峙，主办团体香港家长联会与人民力量、热血公民等政团互动，集会上还有人挥舞前朝港英的龙狮旗。集会又涉及法轮功、经常针对法轮功的青年关爱协会等各方不同的团体和组织，不可能与政治无关。
表面上，声明在当日上台发言的警司刘达强，从警队文化检视此事，更能理解事态的发展。但却颠覆了公衆一般认知的政治活动和警队保持政治中立的规定。以目前的政治生态，警队政治中立界线模糊之后，不会再得到公衆绝对信任，当警队被认定有偏袒之嫌，日后遇到什么突发事态，发展就难以预料了。
本来，警员的躁动，只要警队高层给予清晰明确指引，匡正过去几年警员遭遇的乱局，躁动就可以消解，但是警方重新界定“政治活动”，使人不安。警方有必要解释“警版政治活动”是什么一回事。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。