港报社评：杜绝不道德成长营--星岛日报8月9日

一个青少年训练营被投诉要参加者打架、裸露身体和做出类似自慰的不雅动作。事件中被警方带走调查的一位导师，早在2年前已经被人向教育局作出同类投诉，可是至今仍然无奈他何，显示现时监管机制存有灰色地带，家长和学校须带眼识人。

教育局只能够调查有没有人违反《教育条例》，而这个导师负责的两个有“教育”称号的机构，都不是以学校名义注册，所办训练活动和课程不属于传统教学范围，《教育条例》也就不适用于这些机构。

青少年人格成长训练课程日益吃香，形成庞大“市场”。原因之一，是一些中产家长忧虑独生子女娇生惯养，安排子女参加训练，培养自信和自立能力。

原因之二，是新高中课程注重全人教育，要求学生有100多个小时的其他学习经历。学校在安排这类课外活动和生活体验时，有的会外判予校外机构，负责领袖训练营，激发学生潜能。

不过，当中有问题经营者，利用训练课程的环境进行高压洗脑，部分参加者慑于导师的超权威形象，对一些超越社会道德底綫的指令亦勉强遵从。

当局就算接到投诉，调查需时，而且主办者懂得钻法律漏洞。至于修改条例进行规管，则要相当长时间来研究可行性。家长毋须为保护子女而因噎废食，可在活动前教导子女分辨合理的吃苦训练和不合理的不道德要求。

家长宜预先向子女指出，一些有问题的导师往往会禁止学员向外透露训练详情，让子女提高警惕，敢于告诉家长，再由家长向消委会和警方等机构作出投诉，集合市场和法律力量打击不良训练的生存空间。(A06)