港报社评：奥巴马拒见普京，失礼更失策--经济日报8月9日

美国总统奥巴马不满俄罗斯庇护“叛谍”斯诺登，拒与俄国总统普京在下月会面。奥巴马此举显欠大国领袖风度，但在国内民意压力下却不得不对俄摆姿态。此凸显美国将自身利益凌驾一切的态度，势令全球反恐更添烦乱。

对俄国庇护斯诺登，奥巴马在电视清谈节目中力批俄国存冷战思维，白宫前天更宣布奥巴马在会后不会到莫斯科和普京会面。美俄间的国际、双边议题千头万绪，均需美俄领袖举行峰会，以缩窄分歧、加强互信。惟奥巴马因斯诺登事件拒与普京会谈，予国际社会轻重不分之感。

国际社会的反应不难预期，奥巴马当有其政治计算。此应是在斯诺登事件中，美国舆情尤其右派给予奥巴马极大压力。奥巴马在庞大舆论压力下，遂拒会见普京以示强硬姿态。奥巴马此举与华府监控全球网络，是一脉相承，就是以美国反恐利益凌驾一切，惟此对反恐实弊多于利。

因美国虽以反恐为藉口，窃取全球网络资讯，惟反恐并非美国或其盟国进行大规模监控就可遏止，恐怖主义与恐怖组织遍布全球，实须全球各国衷诚合作。

过去美国带领全球打反恐战，是由于其稳站道德高地，惟现时美国却肆无忌惮入侵别国电脑网络，不但至今仍欠各国政府与民众一个交代，奥巴马拒会普京更凸显大美国主义。此只会进一步挫损美国国际形象，更难令各国与美国联手反恐。

美国若在反恐战中渐失国际支持，势更难取得外国政府的情报和合作，美国反恐固然事倍功半，更徒让恐怖分子乘机坐大，在全球滋长肆虐，国际社会恐更难安宁。(A10)