港报社评：支持警方执法，就是维护港人利益--文汇报8月9日

正在退休前休假的警司刘达强日前因参与“支持警方严正执法”集会，被反对派人士指违反了《警察通例》。警务处昨日正式发表声明，强调有关集会并非是受《警察通例》规管的“政治活动”，而在退休前休假的警务人员的言行也不会影响警方公正执行职务。事实上，警队是本港法治和社会安宁的守护神。如果警察的基本权利都不能得到保护，一般市民的安全和自由还如何得到保障？

小学女教师林慧思早前用粗口辱骂前线警员，受到社会广泛批评，但反对派却标榜林慧思为“香港榜样”，引发了众怒。刘达强一再强调自己作为已退休的人不想参与争议，但只因是次事件有人“护短”，才参与集会表达意见。

警务处的声明，强调警队管理层完全明白前线警务人员在执行职务时受到粗言谩骂而感到的屈辱。事实上，近年来，前线警员经常受到一些激进团体和人士的谩骂侮辱和挑衅袭击，但前线警员都忍辱负重。林慧思用粗口辱骂前线警员受到社会批评，体现了各界对警员的尊重、对警方严正执法的支持，对法治这一香港核心价值的维护。

警务处的声明希望前线警务人员执法时获得市民的尊重和支持，同时表明故意阻挠警务人员执行职务属于违法行为，警方会采取有效措施果断执法。法治不仅是香港多年来赖以成功的基石，也是香港市民普遍认同的主流价值。历史清楚表明，法治在香港发展成为国际大都市的历程中，具有重要意义。现在，香港法治受到一些激进团体和人士挑战，广大市民支持警方严正执法，也是在维护自己的切身利益。(A03)