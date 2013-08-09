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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 09:53 BJT

金属期市：伦铜持稳于两个月高点附近，市场关注中国数据

沪铜主力11月合约 涨1.2%至每吨51,750元人民币。

全球投资者将关注周五发布的一系列中国数据，以图求证7月的强劲贸易数据并非偶然，而且中国经济在逾两年增长放缓后开始趋稳。

中国国家统计局周五公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)下降2.3%。路透预估中值分别为上涨2.8%和下跌2.2%。

中国工业产出和零售销售数据则将于0530GMT公布。

一项衡量美国人失业趋势的指标上周降至2007年底以来最低，美国经济显露希望。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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