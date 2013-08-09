金属期市：伦铜持稳于两个月高点附近，市场关注中国数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
沪铜主力11月合约 涨1.2%至每吨51,750元人民币。
全球投资者将关注周五发布的一系列中国数据，以图求证7月的强劲贸易数据并非偶然，而且中国经济在逾两年增长放缓后开始趋稳。
中国国家统计局周五公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)下降2.3%。路透预估中值分别为上涨2.8%和下跌2.2%。
中国工业产出和零售销售数据则将于0530GMT公布。
一项衡量美国人失业趋势的指标上周降至2007年底以来最低，美国经济显露希望。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。