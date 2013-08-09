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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 09:42 BJT

****《港报快速浏览》--8月9日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：杜绝不道德成长营--星岛日报                                        
 港报社评：中国外贸喘定，维稳市场信心--信报                                  
 港报社评：奥巴马拒见普京，失礼更失策--经济日报                              
 港报社评：支持警方执法，就是维护港人利益--文汇报                            
 港报社评：警版“政治活动”有损中立政府须厘清--明报                          
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：股票愈安全愈昂贵--信报                                        
 港报财经评论：内房汽车板块寻佳绩股--经济日报                                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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