更新版 1-中国数据：7月CPI符合预期全年通胀受控，PPI同比跌幅续收窄

* 7月CPI同比涨2.7%基本符合预期

* PPI同比下降2.3%，亦与预期接近

* 全年通胀压力不大

* 预计三季度经济将企稳回升 (新增更多细节及评论)

路透北京8月9日 - 一如市场预期中国通胀压力仍然不大，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，持平于前月，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅继续缩窄，或预示工业方面渐获改善。

分析人士普遍认为中国今年通胀不会有大问题，结合稍早公布的制造业采购经理人指数(PMI)和进出口数据判断，中国经济在一系列稳增长政策支持下或已开始企稳回升。

“通胀数据比较好。”浙商证券宏观分析师郭磊表示，CPI未出现市场所担心的超预期情况，而PPI如期继续回升，进一步确认了5月PPI的底部位置。他进一步指出，PPI底略领先于库存周期底，基本平行于资本市场底，其见底回升意味着工业基本的改善。

中国国家统计局周五公布，7月CPI同比上涨2.7%，PPI同比下降2.3%；路透调查中值分别为上涨2.8%和下降2.2%。而中国年初制定的全年CPI涨幅控制目标为3.5%，上半年CPI同比仅上涨2.4%远低于全年目标。

参看中国CPI和PPI图表，请点击：(link.reuters.com/zun32v)

统计局城市司高级统计师余秋梅就数据解读称，居民消费价格保持相对稳定，价格水平总体变化不大，7月猪肉价格继续有所上涨，环比涨幅为1.7%，蔬菜价格由降转升，环比上涨2.2%，与今年7月份的气温较常年同期偏高、降水量较常年同期偏多有很大关系，上述两项合计影响CPI环比上涨约0.11个百分点。

PPI方面，她指出，虽然继续下降，但降势减缓，环比降幅自4月份以来第一次收窄，生活资料出厂价格环比自3月份环比下降以来也首次持平。“这些变化趋势与7月份制造业PMI略有回升较为吻合，表明近期出台的一系列稳增长、调结构和促改革举措的政策效应有所显现。”

中国政府已经出台一系列稳增长举措，如取消和下放行政审批，针对小微企业减税，增加保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出等。国务院常务会议近期还研究推进政府向社会购买公共服务，加强城市基础设施建设等。

政府的努力已经成功稳住市场预期，带动宏观经济先行指标--中国7月官方制造业PMI逆季节小幅回升至50.3，高于市场预期的49.9，上月一度大跌0.7个百分点至50.1。周四公布的贸易数据也透露乐观信号，受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，7月进出口同比增速双双由负转正，出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，扭转6月滑落态势。

“预计三季度经济会企稳回升，全年来看通胀压力并不大，市场的悲观情绪也渐渐有所改善。”中国国际经济交流中心研究员王军表示。

国家统计局将于今日下午公布投资、工业和消费数据。路透调查显示，7月宏观经济增速在低位企稳，分析师普遍预计7月工业增速在9.0%，略高于上月；投资和零售销售增速分别持稳在20%和13.5%。在中央领导层坚持底线思维政策指引下，经济失速下滑可能性较低。