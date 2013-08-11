版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--8月12日****

路透8月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
 8月11日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季           +0.9%          +1.0%
                                                                                
                             (环比年率)                                  +3.6%          +4.1%
 8月11-12日
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本企业物价指数(较前月)                         7月              --          +0.1%
                    (较上年同期)                                            --          +1.2%
 8月12日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值          前值
 0430     日本工业生产(较前月)                       6月修正值               --         -3.3%
          日本产能利用指数(较前月)                                           --         +2.3%
 0645     法国经常账收支(亿欧元)                           6月               --        赤字41
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                         6月               --         +1.8%
 1800     美国联邦预算(亿美元)                             7月          赤字900     盈余1,165
 2301     英国RICS房价差值                                 8月               --          正21
 2350     日本机械订单(较前月)                             6月               --        +10.5%
                    (较上年同期)                                             --        +16.5%
 
    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
 8月9日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段            现值         预估值
 0500     日本消费者信心指数                               7月            43.6             --
 0645     法国预算收支(亿欧元)                             6月         赤字593             --
                                                                                
 0645     法国工业生产(较前月)                             6月           -1.4%          +0.1%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     6月       顺差11.24             --
                 全球贸易收支(亿欧元)                                顺差36.18             --
 0830     英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                 6月       逆差26.46         逆差38
          英国对全球贸易收支(亿英镑)                                 逆差80.82         逆差85
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                7月           +0.1%           持平
                                                                                
                            (较上年同期)                                 +1.2%          +1.1%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             -1.8%          -1.8%
                              (较上年同期)                               +1.2%          +1.2%
 1215     加拿大房屋开工年率(万户)                         7月           19.28          19.35
 1230     加拿大就业岗位(万个)                             7月        减少3.94          增加1
          加拿大失业率                                                    7.2%           7.1%
          加拿大全职就业人数(万人)                                    减少1.83             --
          加拿大兼职就业人数(万人)                                    减少2.12             --
          加拿大就业参与率                                               66.5%          66.7%
 1400     美国趸售(批发)库存                               6月           -0.2%          +0.4%
          美国趸售销售                                                   +0.4%          +0.7%
 1430     美国ECRI一周领先指标                      8月2日当周           131.8             --
 8月11日(日)
 2100     韩国出口物价(较上年同期)                         7月           -1.5%             --
              进口物价(较上年同期)                                       -4.3%             --
 2245     新西兰食品价格指数(较前月)                       7月           +0.5%             --
        (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐