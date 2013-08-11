主要国家经济指标预测--8月12日****

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透8月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月11日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.9% +1.0% (环比年率) +3.6% +4.1% 8月11-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -- -3.3% 日本产能利用指数(较前月) -- +2.3% 0645 法国经常账收支(亿欧元) 6月 -- 赤字41 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.8% 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字900 盈余1,165 2301 英国RICS房价差值 8月 -- 正21 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- +10.5% (较上年同期) -- +16.5% 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本消费者信心指数 7月 43.6 -- 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 赤字593 -- 0645 法国工业生产(较前月) 6月 -1.4% +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 顺差11.24 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差36.18 -- 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 6月 逆差26.46 逆差38 英国对全球贸易收支(亿英镑) 逆差80.82 逆差85 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.2% +1.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8% (较上年同期) +1.2% +1.2% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.28 19.35 1230 加拿大就业岗位(万个) 7月 减少3.94 增加1 加拿大失业率 7.2% 7.1% 加拿大全职就业人数(万人) 减少1.83 -- 加拿大兼职就业人数(万人) 减少2.12 -- 加拿大就业参与率 66.5% 66.7% 1400 美国趸售(批发)库存 6月 -0.2% +0.4% 美国趸售销售 +0.4% +0.7% 1430 美国ECRI一周领先指标 8月2日当周 131.8 -- 8月11日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -1.5% -- 进口物价(较上年同期) -4.3% -- 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 7月 +0.5% -- (完)
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。