中国房地产：华润置地以109亿元人民币投得前海第三幅商用土地

路透香港8月16日 - 前海深港现代服务业合作区周五透过挂牌出售第三幅商业用地，由华润置地 以109亿元人民币投得，较底价高出62.2%，这溢价较首两幅售出的商用地块为高(前两幅分别为溢价48%和53%)

今天拍卖的是编号T201-0078土地，土地面积及建筑面积分别为6.18万平方米和50.3万平方米，底价为67.2亿元，为首三幅前海出售土地价格最高的一幅。

与7月底拍卖的首两幅土地不同，T201-0078土地的竞买人须为香港联交所上市的企业，于截至今年6月24日的市值不低于400亿港元，于2012年会计年度的营业收入不低于200亿元。此外，竞买人须在竞买前，与不少于三家境外的世界500强金融机构或其控股的一级子公司签署入驻该项目的合作意向。

此外，成功投得这幅土地的企业，须在前海深港合作区设立具有独立法人资格的全国性或区域性运营总部，到2015年实现年度营业收入不低于100亿元。而在项目建成后两年内，吸引入驻企业合并纳入前海深港合作区统计核算的年度纳税额不低于10亿元人民币。

上月底拍的首两幅编号T201-0077和T201-0075的商用土地，由私人开发商卓越置业集团分别以近51.89亿元和71.8亿元售出，较起始价35亿和47亿元分别高出48%和53%。