台湾债市：五年期公债殖利率随美债微跌，市场观望两年定存单标售结果

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美债收益率下跌
* 市场观望两年期定存单标售结果
路透台北8月9日 - 台湾五年期公债 殖利率周五盘初小幅下跌，受美债的牵动。只不过，市场仍对央行两年期定存单的标售结果相当观望，成交量能不大。
一外商银行交易人士表示，两年期定存单已经10年没有标售了，时日相隔太久，市场对标售的结果看法相当分歧。本次标售的金额只有100亿，金额仍小，不过市场仍对央行后续定期标售等不利因素，相当谨慎。
美国公债价格周四攀升，进入新交投区间的市场吸引买家入市。指标10年期美国公债 价格升17/32，报99-7/32，收益率报2.59%。
交易员观察市场最新动态：
* 空单回补使五年期公债殖利率小跌
* 预估五年券102/2期殖利率仍在1.06-1.12%的区间盘整
* 台股在平盘附近盘整
本地时间10:05最新报价：
* 102/2 殖利率跌0.11基点，报1.1020%。
* 102/6 尚未成交
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* 日本数据：7月M3货币供应额较上年同期增长3.0% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。