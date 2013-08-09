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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 10:11 BJT

台湾债市：五年期公债殖利率随美债微跌，市场观望两年定存单标售结果

* 美债收益率下跌

* 市场观望两年期定存单标售结果

路透台北8月9日 - 台湾五年期公债 殖利率周五盘初小幅下跌，受美债的牵动。只不过，市场仍对央行两年期定存单的标售结果相当观望，成交量能不大。

一外商银行交易人士表示，两年期定存单已经10年没有标售了，时日相隔太久，市场对标售的结果看法相当分歧。本次标售的金额只有100亿，金额仍小，不过市场仍对央行后续定期标售等不利因素，相当谨慎。

美国公债价格周四攀升，进入新交投区间的市场吸引买家入市。指标10年期美国公债 价格升17/32，报99-7/32，收益率报2.59%。

交易员观察市场最新动态：

* 空单回补使五年期公债殖利率小跌

* 预估五年券102/2期殖利率仍在1.06-1.12%的区间盘整

* 台股在平盘附近盘整

本地时间10:05最新报价：

* 102/2 殖利率跌0.11基点，报1.1020%。

* 102/6 尚未成交

以下为最新相关报导链接：

*《综述》美国初请失业金四周均值降至经济衰退前水准，经济显露希望

* 美国经济：美联储官员对缩减购债规模看法一致--费希尔

* 日本数据：7月M3货币供应额较上年同期增长3.0% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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