台湾债市：五年期公债殖利率随美债微跌，市场观望两年定存单标售结果

路透台北8月9日 - 台湾五年期公债 殖利率周五盘初小幅下跌，受美债的牵动。只不过，市场仍对央行两年期定存单的标售结果相当观望，成交量能不大。

一外商银行交易人士表示，两年期定存单已经10年没有标售了，时日相隔太久，市场对标售的结果看法相当分歧。本次标售的金额只有100亿，金额仍小，不过市场仍对央行后续定期标售等不利因素，相当谨慎。